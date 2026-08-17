Санду считает, что Россия намеренно направляет некоторые дроны в Молдову

Президент Молдовы Майя Санду считает, что некоторые дроны попадают в воздушное пространство страны случайно, а другие – намеренно.

Ее заявление в эфире Teleradio Moldova 17 августа приводит Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Во время эфира у Санду спросили, являются ли несанкционированные пролеты дронов через воздушное пространство Молдовы случайностью или, возможно, таким образом Россия проверяет способность Молдовы и соседних стран к реагированию.

"Я считаю, что некоторые попадают туда случайно, а другие – потому что их отправляют, и не только в наше воздушное пространство, но и в воздушное пространство других государств региона. Я видела такие случаи и в Румынии, и в Польше. Судя по траектории полёта этих дронов, можно сказать, какие из них отправлены намеренно, а какие оказались там случайно", – сказала Санду.

По её словам, и в том, и в другом случае эти дроны нарушают воздушное пространство и представляют опасность для людей, и единственной стороной, виновной в этих событиях, является Российская Федерация, которая начала войну.

В то же время Санду утверждает, что возможная высылка главы посольства России в Кишиневе Олега Озерова не остановит несанкционированные пролеты дронов. По её словам, ноты протеста, направленные Кишиневом, также не меняют политику России.

"Самое важное, что можно сделать, чтобы остановить эти дроны и в Республике Молдова, и в Украине, и везде, – это помочь Украине и обеспечить, чтобы Украина победила в этой войне", – заявила Санду.

Напомним, вечером 10 августа воздушное пространство Молдовы в очередной раз нарушил российский дрон, вероятно, реактивный "Шахед".

Также в воскресенье, 9 августа, в Молдове взорвался аппарат нового типа, подобные которому еще не падали на территории страны. Из сообщений украинских Воздушных сил было известно, что тогда Россия массово атаковала Одесскую область, в том числе боеприпасами "Бандероль", которые описывают как гибрид БПЛА и ракеты.

Молдова после этого инцидента отозвала для консультаций своего посла в РФ.