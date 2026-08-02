В Испании подсчитали, сколько мигрантов уже покинули Сеуту

По оценкам Государственных сил безопасности Испании, после начала миграционного кризиса в Сеуте около 73 500 мигрантов покинули анклав в направлении Марокко.

Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщило агентство EFE, передает "Европейская правда".

По словам источников, в это число могут входить мигранты, прибывшие в Сеуту за несколько дней до массового вторжения, а также те, кто, вероятно, въезжал и выезжал более одного раза.

По состоянию на 2 августа известно о 71 погибшем в результате миграционного кризиса в анклаве.

После массового вторжения мигрантов в Сеуту, начавшегося 30 июля, десятки тысяч людей направились обратно к границе, чтобы вернуться в Марокко из-за давления со стороны сил безопасности и объявления о соглашении с Испанией об их репатриации.

Отсутствие в Сеуте открытых магазинов, торговых центров или баров стало ещё одним фактором, способствовавшим упорядоченному выезду тысяч людей.

В последние дни десятки тысяч мигрантов попытались массово проникнуть в испанский анклав Сеута с территории Марокко. По оценкам местных властей, в город незаконно проникли около 60 тысяч человек, тогда как Министерство внутренних дел Испании сообщило о более чем 50 тысячах.

31 июля испанские власти сообщили, что большинство мигрантов уже возвращены в Марокко.

22 страны ЕС обратились к руководству блока с требованием немедленного и скоординированного европейского ответа на события в испанском анклаве Сеута, который столкнулся с внезапным массовым наплывом десятков тысяч нелегалов.

В связи с кризисом в Сеуте Ирландия созвала заседание Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел на вторник, 4 августа.