В Іспанії підрахували, скільки мігрантів вже покинули Сеуту

За оцінками Державних сил безпеки Іспанії, після початку міграційної кризи в Сеуті близько 73 500 мігрантів покинули анклав в напрямку Марокко.

Про це з посиланням на правоохоронців повідомила агенція EFE, передає "Європейська правда".

За словами джерел, в це число можуть входити мігранти, які прибули до Сеути за кілька днів до масового вторгнення, а також ті, хто, ймовірно, в’їжджав і виїжджав більше ніж один раз.

Станом на 2 серпня відомо про 71 загиблого внаслідок міграційної кризи в анклаві.

Після масового вторгнення мігрантів до Сеути, що розпочалося 30 липня, десятки тисяч людей вирушили назад до кордону, щоб повернутися до Марокко через тиск з боку сил безпеки та оголошення про угоду з Іспанією щодо їх репатріації.

Відсутність у Сеуті відкритих магазинів, торгових центрів чи барів стала ще одним фактором, що сприяв упорядкованому виїзду тисяч людей.

В останні дні десятки тисяч мігрантів спробували масово потрапити до іспанського анклаву Сеута з території Марокко. За оцінками місцевої влади, до міста незаконно проникли близько 60 тисяч людей, тоді як Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило про понад 50 тисяч.

31 липня іспанська влада повідомила, що більшість мігрантів уже повернули до Марокко.

22 країни ЄС звернулися до керівництва блоку з вимогою негайної та скоординованої європейської відповіді на події в іспанському анклаві Сеута, який зіткнувся із раптовим масовим напливом десятків тисяч нелегалів.

У зв’язку з кризою в Сеуті Ірландія скликала засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ на вівторок, 4 серпня.