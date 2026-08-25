В ЕС знают об операции "Форрест Гамп" и напоминают о "нулевой терпимости к коррупции"

Еврокомиссия осведомлена о последних событиях в Украине, связанных с антикоррупционной операцией "Форрест Гамп", и напоминает, что борьба с коррупцией является центральным элементом, необходимым для стран-кандидатов на членство в ЕС.

Об этом в ответ на запрос корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии.

В Еврокомиссии в контексте операции "Форрест Гамп" напомнили Украине, что борьба с коррупцией должна быть центральным элементом для страны, стремящейся стать членом ЕС.

"Мы знаем о последних событиях. Как вам известно, мы не комментируем отдельные случаи. Давайте четко скажем: ЕС придерживается политики нулевой терпимости к коррупции", – заявил пресс-секретарь корреспондентке "ЕвроПравды".

"Мы напоминаем, что борьба с коррупцией является центральным элементом для любой страны, стремящейся присоединиться к Европейскому Союзу", – добавил он.

По словам представителя Еврокомиссии, этот процесс "требует постоянных усилий для обеспечения сильной способности бороться с коррупцией и отмыванием денег путем эффективного предотвращения, расследования и уголовного преследования, а также для обеспечения соблюдения верховенства права".

"Роль независимых антикоррупционных органов, которые являются краеугольными камнями верховенства права в Украине как будущем государстве-члене, должна быть защищена", – подчеркнули в Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", 21 августа послы стран-членов ЕС в Украине провели встречу с руководителями Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Семеном Кривоносом и Александром Клименко.

Встреча состоялась на фоне раскрытия НАБУ и САП схемы рейдерского захвата фигурантами операции "Форрест Гамп" объектов недвижимости и других активов путем вмешательства в работу структур Министерства юстиции.

Прокурор САП перечислил список фигурантов, упоминаемых в делах "Форрест Гамп" и "Фемида". Среди них – уже бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудрая, экс-нардеп Максим Микитась и действующий нардеп Вадим Столар.

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