У ЄС знають про операцію "Форест Гамп" і нагадують про "нульову терпимість до корупції"

Єврокомісія обізнана про останні події в Україні, повʼязані з антикорупційною операцією "Форест Гамп", та нагадує, що боротьба з корупцією є центральним елементом, необхідним для держав-кандидатів на членство у ЄС.

Про це на запит кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі повідомив речник Єврокомісії.

У Єврокомісії в контексті операції "Форест Гамп" нагадали Україні, що боротьба з корупцією має бути центральним елементом для країни, яка прагне стати членом ЄС.

"Ми знаємо про останні події. Як вам відомо, ми не коментуємо окремі випадки. Давайте чітко скажемо: ЄС дотримується політики нульової терпимості до корупції", – заявив речник кореспондентці "ЄвроПравди".

"Ми нагадуємо, що боротьба з корупцією є центральним елементом для будь-якої країни, яка прагне приєднатися до Європейського Союзу", – додав він.

За словами представника Єврокомісії, цей процес "вимагає постійних зусиль для забезпечення сильної спроможності боротися з корупцією та відмиванням грошей шляхом ефективного запобігання, розслідування та кримінального переслідування, а також для забезпечення дотримання верховенства права".

"Роль незалежних антикорупційних органів, які є наріжними каменями верховенства права в Україні як майбутній державі-члені, має бути захищена", – наголосили в Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", 21 серпня посли країн-членів ЄС в Україні провели зустріч з керівниками Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Семеном Кривоносом та Олександром Клименком.

Зустріч відбулась на тлі викриття НАБУ та САП схеми рейдерського захоплення фігурантами операції "Форест Гамп" об'єктів нерухомості та інших активів шляхом втручання в роботу мереж Міністерства юстиції.

Прокурор САП перелічив список фігурантів, які згадуються у справах "Форест Гамп" та "Феміда". Серед них – уже колишня заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, екснардеп Максим Микитась та чинний нардеп Вадим Столар.

Читайте деталі у статті: Шабашка на "Арсеналі". На чому НАБУ і САП "взяли" Микитася і компанію.