На черноморском курорте Румынии нашли фрагмент дрона

В среду утром на пляже в Олимпе, что в райне румынской Констанцы, был найден фрагмент неизвестного беспилотника.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает News.ro.

Утром 26 августа фрагмент дрона, выброшенный на пляж в Олимпе, заметили несколько человек. Они сообщили о своей находке властям.

Фото: Digi24

На место происшествия прибыли специалисты для анализа объекта. Из соображений безопасности доступ туристов к этой местности был временно ограничен.

Отмечается, что ещё один фрагмент дрона был обнаружен во вторник вечером возле казино в Констанце.

Этот предмет был принесен морем между волнорезами у набережной. Его заметили люди, прогуливавшиеся в этой местности, и сообщили об этом властям.

Правоохранители изъяли предмет. Скорее всего, он не содержал взрывного заряда.

Следователи должны установить происхождение двух объектов, обнаруженных на берегу Черного моря.

Напомним, 20 августа румынский истребитель F-16 успешно уничтожил морской дрон в море у берегов Констанцы.

В Минобороны Румынии позже заявили, что уничтоженный дрон не был украинским.