Во Франции успешно выздоровел первый и единственный человек, заразившийся вирусом Эбола

Во Франции объявили об успешном выздоровлении первого и единственного больного с вирусом Эбола – врача, вернувшегося из Конго с гуманитарной миссии.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

4 июля министр здравоохранения Стефани Рист объявила, что первый больной с вирусом Эбола во Франции – врач, который участвовал в гуманитарной миссии в Конго – успешно выздоровел и выписан из больницы, где проходил лечение.

Подтверждение заболевания у него в конце июня стало первым таким случаем на территории Франции за время текущей вспышки Эболы в Конго и в целом.

На карантин также поместили пятерых человек, которые контактировали с врачом на борту самолета, где он впервые почувствовал признаки недомогания.

В 2014 году во Францию привезли на лечение двух больных пациентов, но диагноз тогда был поставлен за пределами страны.

Специалисты в области здравоохранения считают риск распространения эпидемии Эболы за пределы района вспышки в Конго незначительным, поскольку вирус не очень заразен.

Напомним, в мае в центре внимания оказался круизный лайнер из Нидерландов, на котором по пути из Южной Америки произошла вспышка хантавируса. На борту судна находились, в том числе, украинцы.

У некоторых пассажиров болезнь подтвердилась после того, как они покинули судно либо самостоятельно, либо в ходе эвакуационной операции.

ЕС отправил экспериментальный препарат против хантавируса в три страны.