Армия Финляндии закупит FPV-дроны для учений на 14 млн евро

Силы обороны Финляндии заключили контракт на сумму 14 млн евро на закупку FPV-дронов в рамках дальнейшего укрепления военного потенциала страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Финские Силы обороны сообщили, что 24 августа подписали соглашение с финской технологической компанией Insta Group о поставке FPV-дронов для учебных целей. Эти летательные аппараты также способны нести оружие и другие полезные нагрузки.

По данным Сил обороны, эта закупка является частью долгосрочной программы развития потенциала беспилотных летательных аппаратов и беспилотных систем во всех подразделениях финских вооруженных сил.

Новые системы позволят расширить обучение по использованию беспилотных летательных аппаратов на все подразделения бригадного уровня, что станет значительным расширением возможностей страны в сфере ведения войны с использованием дронов.

Все приобретенные системы будут изготовлены в Финляндии.

Финская армия начала обучать призывников эксплуатации FPV-дронов в Военной академии осенью 2025 года.

С начала 2026 года обучение было распространено на другие подразделения бригадного уровня по всей стране.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб заявил во время визита в Киев 23 августа, что в ближайшее время Финляндия и Украина подпишут соглашение о дронах.

Стубб сообщил, что вместе с ним в украинскую столицу приехали представители финских компаний-производителей оружия, в частности Insta, Boomeranger и Patria. Они подписали документы о сотрудничестве со своими украинскими партнерами.