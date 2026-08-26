Президент Литвы объяснил возможную цель визита главы ЦРУ в Москву

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал визит американского директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву.

Об этом он заявил в среду, 26 августа, его цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Науседа считает, что визит Ретклиффа в Москву во вторник, 25 августа, вероятно, имел целью смягчить "геополитическую напряженность".

Лидер Литвы отметил, что его страна ожидает получить от своих партнеров информацию о содержании встреч "возможно, на следующей неделе".

"Я просто считаю, что эта встреча действительно была направлена на снижение геополитической напряженности в нашем регионе. Это позитивный шаг", – сказал литовский президент.

Первым о поездке Ретклиффа сообщил телеканал CBS. Новость о его поездке появилась после того, как в московском аэропорту был замечен транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III, а также кортеж американских дипломатов.

По данным The Wall Street Journal, директор ЦРУ Джон Ретклифф прибыл в Москву, поскольку американская сторона собрала разведданные о ранних приготовлениях России к возможной военной мобилизации.

По информации источников, Вашингтон попросил Киев какое-то время не наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу на фоне визита главы ЦРУ.

А в Кремле, в свою очередь, заявили, что визит главы ЦРУ связан с контактами между спецслужбами РФ и США.