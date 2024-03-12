Старейшему монарху Европы установили кардиостимулятор

Норвежскому королю, 87-летнему Харальду V, во вторник установили кардиостимулятор.

Об этом сообщает AP со ссылкой на норвежский королевский дворец, пишет "Европейская правда".

По данным королевского дома, 87-летний король прошел процедуру в университетской больнице Осло. Он будет оставаться в больнице еще несколько дней.

"Операция прошла успешно, и король чувствует себя хорошо", – отметили во дворце.

В прошлом месяце Харальд заболел во время частного отдыха с женой королевой Соней на малайзийском курортном архипелаге Лангкави. Он перенес операцию и получил временный кардиостимулятор из-за низкого сердечного ритма.

Харальд вернулся в Норвегию на борту медицинского самолета и был немедленно переведен в больницу в Осло.

В последние годы монарх имел слабое здоровье и неоднократно находился в больнице. В октябре 2020 года он перенес операцию по замене сердечного клапана.

В конце января Харальд V заявлял, что не планирует отрекаться от престола при жизни.

Король Норвегии Харальд V находится на престоле уже 33 года. Его обязанности как главы государства Норвегии являются церемониальными, он не имеет никакой политической власти.

Наследником норвежского королевского престола является его единственный сын, 50-летний кронпринц Хокон.

Напомним, 14 января в Дании на престол взошел король Фредерик Х после того, как его мать, королева Маргрете II, отреклась от трона после 52 лет правления. Такое в стране произошло впервые за 900 лет.