Во Франции зафиксировали рекордное обмеление малых рек

Уровень воды в малых реках и ручьях Франции по состоянию на конец июля достиг исторического минимума для этого времени года.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Французское агентство по биоразнообразию в своём последнем докладе от 1 августа заявило об "исторической" засухе для страны и рекордном обмелении малых рек.

На почти 1400 зафиксированы пересохшие участки, при этом за июль количество таких ручьёв и рек выросло более чем на 550. Проблема охватывает всю территорию страны.

"Речь идет о самой критической ситуации, которая когда-либо регистрировалась в этот период", – отметили в ведомстве.

Показатели оказались хуже, чем в рекордном до сих пор 2022 году, и вдвое хуже, чем в 2025 году.

Как известно, Франция за лето пережила три волны жары. На юге во многих местах продолжается борьба с лесными пожарами. С понедельника прибывшие на помощь украинские пожарные начали работать в департаменте Жиронда, который этим летом больше всего пострадал от пожаров.

Румыния и Венгрия столкнулись с угрозой остановки своих АЭС и дефицита электроэнергии из-за крайне низкого уровня воды на Дунае.

В понедельник на дне Дуная взорвали скалу, чтобы обеспечить более высокий уровень воды у Чернаводской атомной электростанции в Румынии.