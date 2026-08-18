В Берлине правительственные ведомства подверглись хакерской атаке

Кибератака на сеть федеральной земли Берлина привела к серьезным сбоям в работе двух департаментов Сената.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Как сообщила Канцелярия Сената, по результатам криминалистического расследования установлено, что "сеть федеральной земли подверглась вторжению".

Отмечается, что в результате кибератаки пострадали департамент Сената по вопросам городского развития, строительства и жилищного хозяйства, а также департамент Сената по вопросам мобильности, транспорта, окружающей среды и защиты климата.

Из соображений безопасности оба департамента ещё в пятницу были отключены от сети федеральной земли, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.

По информации Канцелярии Сената, под руководством государственного уполномоченного по вопросам информационной безопасности земли Берлин была создана соответствующая кризисная группа. К делу привлечены Государственное управление уголовной полиции, прокуратура в Берлине и Федеральное управление по информационной безопасности.

По словам пресс-секретаря Сената Кристины Рихтер, оба пострадавших департамента продолжают работать. Однако в настоящее время с ними невозможно связаться по электронной почте, только по телефону.

Недавно прокуратура Парижа заявила о начале расследования после хакерской атаки на платформу налоговой службы, которая затронула 678 000 учетных записей.

Также в Польше сообщали об утечке данных почти 19 миллионов человек в результате кибератаки.