Во Франции суд отклонил апелляцию бывшей главы RT France в отношении её выдворения

В понедельник Административный суд Парижа отклонил апелляцию российской пропагандистки и бывшей руководительницы телеканала RT France Ксении Федоровой против её выдворения из страны и замораживания её активов.

Об этом сообщает AFP, передаёт "Европейская правда".

В заявлении суда говорится, что Федорова не смогла доказать, что постановление о выезде из Франции будет иметь "серьезные личные последствия".

Федорова, которая также писала для газеты Le Journal du Dimanche, заявила, что Франция распорядилась о ее высылке по "чрезвычайной процедуре".

По информации источника, близкого к делу, её поместили под домашний арест.

Франция также заявила, что замораживает активы Федоровой на шесть месяцев.

Работодатели Федоровой заявили на этой неделе, что были потрясены, узнав о приказе о высылке, который, по их мнению, является "особенно серьезным нарушением свободы слова".

Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что приказ о выезде является "полностью обоснованным".

"Он связан с многочисленными её заявлениями, которые систематически повторяют кремлевскую пропаганду о причастности Франции к событиям в Украине, а также о причинах и мотивах российской агрессии в Украине", – сказал он.

Напомним, 29 июля Министерство внутренних дел Франции выдало ордер на депортацию Ксении Федоровой.

С 2017 по 2023 год Федорова возглавляла французскую службу российского государственного телеканала RT. Париж запретил его деятельность после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

После этого журналистка осталась во Франции, получив должность комментатора для изданий в медиаимперии консервативного миллиардера Винсента Боллоре. Она регулярно появляется на телеканале CNews, радио Europe 1 и ведет колонку для Le Journal du Dimanche, распространяя российскую пропаганду об Украине и ее западных партнерах.

В феврале сообщалось, что Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Франции (ARCOM) заблокирует доступ к 35 веб-сайтам российских СМИ, а также теле– и радиостанций через стриминговые платформы в соответствии с санкциями ЕС.

Ранее страны G7 заявили, что видят попытки России манипулировать общественным мнением на Западе через свой пропагандистский канал RT.