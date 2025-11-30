Треть экспорта свинины Испании заблокирована из-за африканской чумы свиней

Около трети испанских сертификатов на экспорт свинины было заблокировано после первой вспышки африканской чумы свиней в стране за последние три десятилетия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил в субботу министр сельского хозяйства Испании Луис Планас, его заявление приводит агентство Reuters.

Вирус, который в последний раз регистрировался в Испании в 1994 году, обнаружили у шести диких кабанов вблизи Барселоны.

"Из 400 сертификатов на экспорт в 104 страны треть заблокирована. Мы работаем над тем, чтобы разблокировать их как можно быстрее", – заявил министр на пресс-конференции в субботу.

Планас отметил, что стоимость экспорта свинины из страны составляет 8,8 млрд евро, из которых 58% приходится на Европейский Союз.

Он добавил, что экспорт в ЕС не пострадал, за исключением тех случаев, которые попали в 20-километровую зону вблизи источника вспышки.

Каталония запретила доступ к большому природному парку после того, как шесть диких кабанов, найденных мертвыми вблизи Барселоны, дали положительный результат на африканскую чуму свиней.

Парк Кольсерола закрыли для всех видов досуга, активный отдых на природе ограничили в 60 деревнях вблизи центра вспышки. Каталонские власти установят ловушки для диких кабанов и привлекут полицию для охраны границ зоны.

Осенью 2024 года за два месяца, когда в Италии зафиксировали рост заболеваемости чумой свиней, местные фермеры уничтожили десятки тысяч этих домашних животных, а убытки оцениваются сотнями миллионов евро.