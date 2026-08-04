ЕС пока не видит проблем с энергобезопасностью Венгрии, Румынии и Болгарии

Европейская комиссия внимательно следит за ситуацией в Венгрии, Румынии и Болгарии в связи с низким уровнем воды в Дунае, но на данный момент не видит проблем с безопасностью энергоснабжения этих государств.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила пресс-секретарь "Еврокомиссии" Анна-Кайса Итконен во вторник, 4 августа.

В Евросоюзе считают, что низкий уровень воды в Дунае пока не привел к проблемам с энергоснабжением Венгрии, Румынии и Болгарии.

"На данный момент мы не видим никаких проблем с безопасностью поставок", – подчеркнула Итконен.

Она сообщила, что Еврокомиссия "продолжает очень внимательно следить за ситуацией в Венгрии, а также в Румынии, Болгарии и других странах региона" из-за низкого уровня воды в Дунае.

"Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) мобилизовалась и сейчас находится в тесном контакте со всеми национальными органами власти в пострадавших странах. Что касается нас, Комиссии, мы готовы созвать координационную группу по электроэнергии, как только возникнет такая необходимость", – добавила пресс-секретарь.

Она отметила, что, касательно ядерной генерации, "на электростанциях уже действуют системы обеспечения на случай непредвиденных обстоятельств, а также существует продажа и обмен электроэнергией между государствами-членами".

"У нас есть очень хорошие механизмы региональной солидарности и обмена, все они включаются, как только возникают какие-либо ситуации, требующие этого. Поэтому на данный момент необходимости созывать координационную группу по электроэнергии не возникало. Мы готовы сделать это, как только возникнет необходимость – за этим следят очень и очень внимательно", – подытожила Анна-Кайса Итконен.

Как сообщала "Европейская правда", премьер Венгрии Петер Мадяр заявил, что АЭС "Пакш" была "за несколько миллиметров" до полной остановки своей работы, но уровень воды в Дунае несколько вырос.

В Румынии 3 августа подорвали скалу на дне Дуная, чтобы обеспечить более высокий уровень воды возле Чернаводской атомной электростанции, а крупные промышленные предприятия призвали ограничить энергопотребление.

28 июля Румыния приостановила работу одного реактора на атомной электростанции в городе Чернаводе из-за низкого уровня воды в Дунае, вызванного засушливой погодой.