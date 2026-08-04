ЄС поки не бачить проблем з енергетичною безпекою Угорщини, Румунії й Болгарії

Європейська комісія уважно стежить за ситуацією в Угорщині, Румунії та Болгарії у звʼязку з низьким рівнем води в Дунаї, але наразі не бачить проблем з безпекою енергопостачання цих держав.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила речниця "Єврокомісії" Анна-Кайса Ітконен у вівторок, 4 серпня.

У Євросоюзі вважають, що низький рівень води в Дунаї поки не спричинив проблем з енергопостачанням Угорщини, Румунії та Болгарії.

"На даний момент ми не бачимо жодних проблем із безпекою постачання", – наголосила Ітконен.

Вона повідомила, що Єврокомісія "продовжує дуже уважно стежити за ситуацією в Угорщині, а також у Румунії, Болгарії та інших країнах регіону" через низький рівень води в Дунаї.

"Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E) мобілізувалася і зараз перебуває в тісному контакті з усіма національними органами влади в постраждалих країнах. Що стосується нас, Комісії, ми готові скликати групу з координації електроенергії, як тільки виникне така потреба", – додала речниця.

Вона зауважила, що, стосовно атомної генерації "на електростанціях вже діють системи забезпечення на випадок непередбачених обставин, а також існує продаж та обмін електроенергією між державами-членами".

"У нас є дуже хороші механізми регіональної солідарності та обміну, всі вони включаються, як тільки виникають будь-які ситуації, що того вимагають. Тож на даний момент необхідності скликати групу з координації електроенергії не було. Ми готові зробити це, як тільки виникне потреба – за цим стежать дуже і дуже уважно", – підсумувала Анна-Кайса Ітконен.

Як повідомляла "Європейська правда", прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що АЕС "Пакш" була "за кілька міліметрів" до повної зупинки своєї роботи, але рівень води в Дунаї дещо зріс.

У Румунії 3 серпня підірвали скелю на дні Дунаю, щоб забезпечити більший рівень води біля Чернаводської атомної електростанції, а великі промислові підприємства закликали обмежити енергоспоживання.

28 липня Румунія призупинила роботу одного реактора на атомній електростанції у місті Чернаводе через низький рівень води в Дунаї, спричинений посушливою погодою.