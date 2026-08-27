Румыния подняла истребители в воздух после обнаружения воздушной цели в Чёрном море

В четверг, 27 августа, румынская система радиолокационного наблюдения обнаружила воздушную цель в 33 км к северу от украинского острова Змеиный.

Об этом сообщило Министерство обороны страны в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Как сообщило Министерство обороны Румынии, цель была зафиксирована в 18:27. В 18:41 для мониторинга ситуации в воздух поднялись два истребителя F-18 испанских воздушно-космических сил.

После получения информации от Национального военного командного центра Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям в 18:44 разослала уведомление RO-Alert жителям северной части уезда Тулча.

В среду, 26 августа, для уезда Тулча было отправлено несколько уведомлений RO-Alert. Тогда Министерство обороны заявило, что о каких-либо вторжениях в румынское воздушное пространство не сообщалось. Расследование на месте происшествия направлено на то, чтобы установить, достигли ли обломки дронов района Плауру и связаны ли они с пожаром.

Как сообщалось, 26 августа на пляже в Олимпи, что в румынском уезде Констанца, был найден фрагмент неизвестного беспилотника.

В тот же день обломки дронов нашли сразу на нескольких пляжах в Болгарии.