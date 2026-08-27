СМИ: силы США в Европе остались с критическим минимумом перехватчиков для системы Patriot

Размещенные в Европе американские военные якобы столкнулись с "критическим дефицитом" ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, весомой причиной чего стала война против Ирана.

Об этом сообщает Associated Press, пишет "Европейская правда".

Агентство со ссылкой на американского военного чиновника и чиновника НАТО сообщает, что американские войска в Европе испытывают "более чем критический" дефицит передовых ракет-перехватчиков.

По словам американского чиновника, самая большая проблема – с перехватчиками для Patriot, которые крайне важны для способности сбивать российские баллистические ракеты.

Собеседник из НАТО подтвердил, что запасы этих перехватчиков у сил США и других стран-членов Альянса в Европе незначительны.

Американский собеседник выразил опасения, что в случае гипотетической атаки со стороны России важные объекты на территории стран-членов НАТО окажутся в ситуации, аналогичной той, в которой сейчас находится Украина, и будут вынуждены "ловить удары лицом".

По его словам, у американских сил в Европе явно недостаточно перехватчиков для противодействия серии баллистическиъ ударов, и "очень ограниченная способность" отразить даже один баллистический удар.

Ранее американские СМИ неофициально узнали, что США из-за войны с Ираном израсходовали около 80% имеющихся запасов для ключевой системы ПВО, и военные предупреждают, что их уровень на складах "опасно низкий". Публично в администрации Трампа это отрицают.

Напомним, премьер Великобритании Энди Бернем заявил, что европейские лидеры обсуждают проведение очередной встречи "коалиции желающих" в США, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, чтобы поднять вопрос о поставках Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot.