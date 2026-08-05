Половину Польши охватила экстремальная жара
Новости — Среда, 5 августа 2026, 08:53 —
На половине территории Польши на среду объявлен наивысший уровень предупреждения из-за жары, максимальные температуры могут достигать 38 °C.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
В среду, 5 августа, значительная часть территории Польши, как и Украина, будет страдать от волны жары.
Наивысший уровень предупреждения объявлен для центрально-южной части страны, где максимальные дневные температуры составят 33–38 °C.
Ночью столбик термометра может не опускаться ниже 20 °C.
Напомним, во время июньской волны жары в Польше зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений – 40,5 °C.
Молдова, Румыния и Венгрия в эти дни оказались на грани дефицита электроэнергии из-за обмеления Днестра и Дуная.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: