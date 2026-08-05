Словакия и Австрия обновили абсолютные температурные рекорды жары

В Словакии и Австрии в среду были побиты абсолютные температурные рекорды жары.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

В Словакии в селе Каменица-над-Гроном предварительно был зафиксирован рекорд самой высокой температуры за всю историю наблюдений – 41,4 °C. Предыдущий рекорд – 41,3 °C – продержался всего месяц.

Аналогично, Австрия также установила рекорд за всю историю наблюдений второй день подряд: на востоке страны была зафиксирована температура 41,2 °C

Между тем словенская атомная электростанция "Кршко" снизит мощность до 80 % из-за низкого уровня воды и высоких температур в реке Сава и, при необходимости, продолжит сокращать мощность.

Проблемы с нехваткой воды затрагивают также другие страны региона. Из-за низкого уровня воды в Дунае, в который впадает Сава, была ограничена работа атомных электростанций в Венгрии и Румынии.

Напомним, в Румынии на Дунае в районе Чернаводской АЭС затопят четыре баржи в попытке повысить уровень воды в реке, от чего зависит дальнейшая безопасная работа станции.

На Чернаводской АЭС уже остановлен один энергоблок, что сократило мощности генерации электроэнергии в Румынии на 10%. Сейчас под угрозой остановки находится второй энергоблок.

Под угрозой остановки также находится единственная АЭС Венгрии. Впрочем, во вторник премьер-министр Петер Мадьяр сообщил о повышении уровня воды на 1,5 см.

Из-за обмеления Днестра и проблем у соседей с угрозой дефицита электроэнергии столкнулась также Молдова. Во вторник профильный министр призвал домохозяйства к экономии в часы пиковой нагрузки, чтобы избежать экстренных отключений.

Подробнее читайте в статье: Дунай на грани: как жара и обмеление ключевой реки создали проблемы для Европы.