О чем договорились Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия и грозит ли Британии распад

Представители правящих политических сил Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум об углублении сотрудничества и совместном обеспечении права своих народов самостоятельно определять своё будущее.

Такая решимость понятна – впервые сторонники независимости или значительно более широкого самоуправления оказались у власти одновременно в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

А толчком к новой политической конфигурации стали майские выборы, после которых позиции центральных британских партий в регионах заметно ослабли.

О деталях меморандума, причинах его принятия и возможных последствиях для Великобритании, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ульяны Кричковской-Богдановой Прочь от Лондона: как сторонники распада Британии договорились действовать вместе и может ли это сработать. Далее – краткое изложение статьи.

Политическая система Северной Ирландии основана на балансе между двумя основными лагерями: юнионистами, которые в основном являются протестантами, и республиканцами и ирландскими националистами, которые в основном являются католиками.

Первые выступают за сохранение Северной Ирландии в составе Великобритании, а вторые поддерживают её объединение с Республикой Ирландия.

Принцип разделения власти – это то, что отличает Северную Ирландию.

Речь идет о том, что в любом правительстве там должны быть представители как националистического сообщества, так и юнионистов.

Уэльс также имеет собственный парламент – Сенедд – и правительство.

Сегодня валлийское правительство отвечает за ряд внутренних вопросов, в то же время оборона, внешняя политика и другие ключевые сферы остаются в компетенции британского правительства – того самого Вестминстера.

Так же обстоит дело и в случае со Шотландией. Хотя она обладает ещё более широким спектром автономных полномочий, чем Уэльс. Парламент и правительство во главе с первым министром контролируют в Шотландии значительную часть внутренней политики.

Таким образом, три части Соединенного Королевства имеют разный уровень автономии, собственные политические традиции и отличающееся от Лондона видение будущего вместе с ним. Именно эта асимметрия делает вопрос дальнейшего устройства страны особенно сложным.

В мае политический ландшафт Великобритании претерпел заметные изменения: партии, выступающие за расширение автономии своих наций и, в конечном счёте, поддерживающие их право на самоопределение, одновременно оказались у власти в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Теперь три партии, имеющие наибольшее представительство в своих парламентах, заявили о намерении сотрудничать.

14 сентября в столице Уэльса первый министр этой страны Рун ап Йорверт из партии "Плайд Кемри", первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил от "Шинн Фейн", лидер партии Мэри Лу Макдональд и первый министр Шотландии Джон Свинни от SNP подписали меморандум о взаимопонимании.

Они подчеркнули общее стремление к "большим амбициям, более широким экономическим возможностям и более сильному голосу" в определении будущего своих стран.

В меморандуме определены четыре ключевых направления сотрудничества: укрепление экономики, право на самоопределение, расширение контроля над собственными энергетическими ресурсами и возвращение к более тесным отношениям с Европейским союзом.

Именно Brexit стал одним из важных факторов, объединяющих эти политические силы.

В то же время общественные настроения в трёх странах остаются неоднозначными.

Эти настроения пока не представляют угрозы распада Соединённого Королевства. Впрочем, вопрос о конституционном будущем страны уже не ограничивается политическими требованиями отдельных партий и становится предметом общественной дискуссии.

В этом смысле независимость может оставаться долгосрочной политической целью, а нынешняя тактика – добиться от Лондона новых полномочий и большей автономии.

Подробнее – в материале Ульяны Кричковской-Богдановой Прочь от Лондона: как сторонники распада Британии договорились действовать вместе и может ли это сработать.