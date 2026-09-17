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В Латвии двое человек получили тюремные сроки за поджоги железнодорожных объектов в интересах РФ

Новости — Четверг, 17 сентября 2026, 20:20 — Иванна Костина

Рижский городской суд утвердил соглашения между прокурором и двумя обвиняемыми, которые признали свою вину по уголовному делу об умышленном поджоге железнодорожных объектов и оказании помощи иностранному государству в действиях против Латвии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Соглашения о наказании заключены с Олегом Сверловым, которому назначено пять с половиной лет лишения свободы и пять лет пробационного надзора, а также с Арнисом Янсоном, приговоренным к семи с половиной годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора.

Кроме того, суд солидарно взыскал с обоих 56 684 евро в пользу потерпевшей компании Latvijas dzelzceļš (LDz).

В то же время уголовное дело в отношении Юрия Леченкова и Юрия Лукса выделено в отдельное производство, которое Рижский городской суд рассмотрит 5 октября.

Трое из четырёх обвиняемых полностью признали свою вину в суде и рассчитывали договориться с прокуратурой о смягчении наказания.

Четвертый обвиняемый, Леченков, признал вину лишь в поджогах, однако отрицает обвинения в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Ему также предъявлено обвинение в хранении амфетамина.

Согласно материалам дела, за организацию диверсий отвечал Сверлов. Находясь в заключении, он якобы получил задание осуществлять диверсии и привлек к их выполнению Янсонса. Янсонс, в свою очередь, якобы совершал поджоги железнодорожных объектов как самостоятельно, так и с помощью Лукса и Леченкова.

Трое обвиняемых находятся под арестом, а Леченкову избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Леченков также просил суд назначить ему психиатрическую экспертизу, заявив, что не осознавал своих действий.

В июле прокуратура заявила о передаче в суд уголовного дела в отношении четырёх лиц по обвинению в умышленных поджогах объектов латвийской железной дороги в интересах России.

Обвинения предъявлены четырём ранее судимым лицам. В результате инкриминируемых преступлений LDz был нанесён ущерб в размере 56 684 евро. До передачи дела в прокуратуру расследование вела Служба государственной безопасности (VDD). Ранее VDD сообщила СМИ, что трое подозреваемых в январе 2026 года совместно с VDD были задержаны Государственной полицией.

Четвертое лицо, выступавшее посредником – оно находило исполнителя основной задачи и координировало оплату выполненных заданий, – уже находилось в тюрьме, где отбывало наказание за совершение других преступлений.

В ходе расследования были установлены четыре случая поджогов железнодорожных объектов в Риге. Три из них произошли в октябре прошлого года, ещё один – в январе 2026 года.

Главный исполнитель самостоятельно поджёг один электрораспределительный шкаф и один релейный шкаф, а для поджога двух других релейных шкафов в каждом случае привлекал отдельного помощника. В результате поджога были выведены из строя уничтоженный электрораспределительный шкаф, отвечавший за освещение железной дороги, а также релейные шкафы, обеспечивавшие работу систем управления движением поездов.

Поджоги железнодорожных объектов были зафиксированы на видео, которые в качестве отчета о выполнении заданий отправлялись заказчику через приложение Telegram.

В течение последнего года в Германии произошла серия диверсий на энергетической инфраструктуре, ответственность за которые взяли на себя леворадикальные группы.

Ранее сообщалось, что страны Балтии хотят создать совместные резервы энергооборудования на случай чрезвычайных ситуаций.

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Латвия
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