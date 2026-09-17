Польша не зафиксировала нарушений воздушного пространства на фоне ударов РФ по Украине

Польша завершила операции военной авиации в воздушном пространстве, которые проводила вечером 17 сентября на фоне российских ударов по украинским регионам.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооружённых сил Польши, передаёт "Европейская правда".

Как отметили польские военные, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к стандартному режиму работы.

Нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано.

Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что днем 17 сентября российский ударный дрон упал вблизи польской границы в Волынской области.

Пресс-секретарь Оперативного командования Вооружённых сил Польши подполковник Яцек Горишевский сообщил, что в 4 км от польско-украинской границы, скорее всего, упал или был сбит дрон.

Вместе с тем польские военные были готовы сбить российский дрон в случае нарушения им границы.

В тот же день Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.