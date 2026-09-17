В Госдепе США заявляют, что иранская делегация получит разрешение на участие в Генассамблее ООН

Иранская делегация получит разрешение на участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

Об этом в четверг, 17 сентября, сообщил представитель Государственного департамента США, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам пресс-секретаря ведомства, на членов иранской делегации будут распространяться ограничения на передвижение, а также запреты на приобретение предметов роскоши и других товаров в соответствии с политикой США.

"Делегация в этом году меньше, чем в прошлом году", – отметил он.

Недавно американский президент Дональд Трамп утверждал, что Иран "очень хочет как можно скорее" заключить соглашение.

Ранее он заявил, что не сожалеет о войне против Ирана, несмотря на её возможное влияние на успехи Республиканской партии на выборах.

Также сообщалось, что, согласно новому исследованию Конгресса США, решение Трампа начать войну против Ирана обошлось американским налогоплательщикам в около $38 млрд прямых расходов за первые пять месяцев боевых действий.