Туск: Россия готовит гибридные удары по странам, поддерживающим Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

Об этом он сказал в речи, посвященной 87-й годовщине советского вторжения в Польшу в 1939 году, цитирует Onet, пишет "Европейская правда".

Туск отметил, что, согласно оценкам разведки, существуют "планы гибридных ударов с применением дронов и ракет против стран, поддерживающих Украину, в частности Польши".

Он утверждает, что самые свежие разведданные по этому поводу являются "очень последовательными и убедительными".

Туск ожидает, что Россия будет делать вид, будто любые инциденты являются "случайными".

"Существует реальный риск того, что дроны или другие виды снарядов могут быть запущены на территорию одной или нескольких стран НАТО на восточном фланге и даже могут нанести ущерб, а официальная версия будет заключаться в том, что это несчастный случай и что ни у кого нет оснований рассчитывать на какую-либо реакцию со стороны НАТО", – сказал он.

По его словам, цель этого – "парализовать или, по крайней мере, ослабить решимость НАТО применить соответствующие положения" Договора о НАТО.

"Цель будет заключаться в том, чтобы в целом подорвать целостность НАТО и, прежде всего, убедить страны-члены, что статья 5 носит скорее теоретический, чем практический характер – то есть исходить из предположения, что никто не захочет гибнуть за Латвию или Литву, учитывая, что мы имеем дело с инцидентами, а не с объявлением войны", – добавил польский премьер.

Ранее Туск рассказал, что днём 17 сентября российский ударный дрон упал вблизи польской границы в Волынской области.

Пресс-секретарь Оперативного командования Вооружённых сил Польши подполковник Яцек Горишевский сообщил, что в 4 км от польско-украинской границы, скорее всего, упал или был сбит дрон.

Вместе с тем польские военные были готовы сбить российский дрон в случае нарушения им границы.