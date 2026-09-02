Каллас: дискуссия о замороженных активах России продолжится

Во время неформального заседания министров иностранных дел Евросоюза в Уиклоу (Ирландия) в среду, 2 сентября, был поднят вопрос о возможном использовании замороженных активов России в пользу Украины, и обсуждение этого вопроса продолжится.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды", заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время пресс-конференции после заседания.



Каллас пообещала продолжить дискуссию об использовании замороженных активов РФ для поддержки Украины.



"Некоторые министры вновь подняли вопрос об использовании замороженных российских активов. Дискуссия продолжится", – заявила Каллас.



Она подчеркнула, что "Россия должна заплатить за разрушения, которые она причинила".



Как сообщала "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники, для правительства Бельгии вопрос передачи замороженных активов РФ на поддержку Украины не закрыт полностью, но Брюссель не снял оговорки, которые озвучил в декабре 2025 года.



Ранее Швеция, Нидерланды, Испания и Польша направили письмо в Еврокомиссию с призывом возобновить работу над механизмом использования замороженных российских суверенних активов для финансирования Украины.



В то же время появились новости, что в бельгийском правительстве решительно выступают против идеи использования замороженных российских активов для поддержки Украины и эта идея "не подлежит обсуждению".



Напомним, во время визита в Киев 18 августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что Бельгии нужны гарантии того, что она не останется наедине с расходами.