Каллас: дискусія про заморожені активи Росії продовжиться

Під час неформального засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу у Віклоу (Ірландія) у середу, 2 вересня, було підняте питання можливого використання заморожених активів Росії на користь України, і обговорення цього питання продовжиться.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час пресконференції після засідання.

Каллас пообіцяла продовжити дискусію про використання заморожених активів РФ для підтримки України.

"Деякі міністри знову порушили питання щодо використання заморожених російських активів. Дискусія продовжиться", – заявила Каллас.

Вона підкреслила, що "Росія повинна заплатити за руйнування, які вона спричинила".

Як повідомляла "Європейська правда"ʼ з посиланням на власні джерела, для уряду Бельгії питання передачі заморожених активів РФ на підтримку України не закрите повністю, але Брюссель не зняв застереження, які озвучив в грудні 2025 року.

Раніше Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща надіслали лист до Єврокомісії із закликом відновити роботу над механізмом використання заморожених російських суверенних активів для фінансування України.

У той самий час зʼявилися новини, що у бельгійському уряді рішуче виступають проти ідеї використання заморожених російських активів для підтримки України і ця ідея "не підлягає обговоренню".

Нагадаємо, під час візиту до Києва 18 серпня міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що Бельгії потрібні гарантії того, що вона не залишиться наодинці з витратами.