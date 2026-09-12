В Париже объяснили, почему хотят снять санкции с Усманова

Франция выступает за усиление санкционного давления на Россию и поддержку Украины, а ее требование снять санкции Евросоюза с российского олигарха Алишера Усманова связано с вопросом национальной безопасности и соответствующим обращением международных партнеров.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" стало известно из французских дипломатических источников.

Франция – одна из стран, наиболее вовлеченных в давление на Россию, однако исключение из санкционного списка Алишера Усманова связано для Парижа с определенным вопросом национальной безопасности.

"Франция является одной из стран, наиболее вовлеченных в усиление давления всеми возможными средствами на российскую военную машину", – заявил собеседник "Европейской правды".

Так же, по его словам, Франция активно вовлечена и в поддержку Украины.

"У нас есть отдельный вопрос, связанный с национальной безопасностью, и мы хотели бы положительно ответить нашим международным партнерам, которые обращаются к нам по поводу господина Усманова", – пояснил дипломат.

Как сообщала "Европейская правда", послы стран ЕС 11 сентября снова не смогли согласовать продление персональных санкций за агрессию России из-за требования Словакии и Франции относительно изменений в списках лиц, находящихся под персональными санкциями.

Дедлайн продления этого типа санкций – 15 сентября.

Предыдущий раз действие персональных санкций продлили 14 марта. Словакия и в тот раз до последнего добивалась исключения из списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.