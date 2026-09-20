"Нафтогаз" и MOL договорились о строительстве в Венгрии терминала для хранения топлива
Группа "Нафтогаз" подписала меморандум с венгерской компанией MOL о строительстве мощностей по хранению нефтепродуктов для нужд Украины на территории Венгрии вблизи украинско-венгерской границы.
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко в Facebook, передает "Европейская правда".
Федоренко подчеркнул, что в условиях постоянных российских атак на украинскую топливную инфраструктуру "диверсификация маршрутов поставок и создание дополнительных мощностей хранения за пределами зоны обстрелов – это вопрос стабильности всего рынка".
"Это потенциально не только повысит надежность поставок топлива для украинских потребителей, но и будет способствовать взаимовыгодному развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией", – сказал он.
По словам Федоренко, это одна из наших договоренностей на Карпатском экономическом форуме в рамках саммита С8.
Напомним, в конце апреля венгерская MOL получила сообщение от Украины о готовности к возобновлению транзита нефти по трубопроводу "Дружба".
Ранее Зеленский заявил, что связывает завершение ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба" с разблокированием европейского пакета поддержки для Украины.