"Нафтогаз" и MOL договорились о строительстве в Венгрии терминала для хранения топлива

Группа "Нафтогаз" подписала меморандум с венгерской компанией MOL о строительстве мощностей по хранению нефтепродуктов для нужд Украины на территории Венгрии вблизи украинско-венгерской границы.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко в Facebook, передает "Европейская правда".

Федоренко подчеркнул, что в условиях постоянных российских атак на украинскую топливную инфраструктуру "диверсификация маршрутов поставок и создание дополнительных мощностей хранения за пределами зоны обстрелов – это вопрос стабильности всего рынка".

"Это потенциально не только повысит надежность поставок топлива для украинских потребителей, но и будет способствовать взаимовыгодному развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией", – сказал он.

По словам Федоренко, это одна из наших договоренностей на Карпатском экономическом форуме в рамках саммита С8.

Напомним, в конце апреля венгерская MOL получила сообщение от Украины о готовности к возобновлению транзита нефти по трубопроводу "Дружба".

Ранее Зеленский заявил, что связывает завершение ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба" с разблокированием европейского пакета поддержки для Украины.