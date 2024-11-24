СМИ: Британский Букингемский дворец прекратит принимать иностранных лидеров

В ближайшие три года расположенный в Лондоне Букингемский дворец прекратит проводить приемы иностранных лидеров из-за ремонта.

Об этом говорится в публикации The Times, сообщает "Европейская правда".

Последним иностранным лидером, которого примут в Букингемском дворце, станет эмир Катара. Он намерен посетить Лондон в декабре.

PA

В дальнейшем все официальные мероприятия с участием иностранных лидеров будут проходить в Виндзорском дворце до 2027 года.

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Реконструкция дворца уже продолжается, ожидается, что она завершится в 2027 году.

Ремонт обойдется в 369 млн фунтов стерлингов ($462 млн). Во время работ часть самых роскошных залов будет закрыта.

Из-за ремонта король Чарльз III был вынужден перенести свой кабинет, а также столовую, где он ежедневно пьет свой послеобеденный чай.

Как указано, король Чарльз с женой Камиллой продолжат проводить небольшие приемы в Букингемском дворце в Картинной галерее и других государственных залах в течение следующего года, но эти залы также закроют в 2025 году.

После этого все королевские приемы переместятся в Сент-Джеймский дворец или Виндзорский замок, пока Букингемский дворец полностью не откроется в 2027 году.

Напомним, летом сообщалось, что ужин высокого уровня во время визита в Париж короля Британии Чарльза III стал одним из крупнейших пунктов расходов Елисейского дворца за 2023 год.

Также недавно суд в Великобритании присудил полтора года заключения 23-летнему экоактивисту Луису Маккеччи, который бросил красный краситель в фонтан перед Букингемским дворцом, чтобы привлечь внимание к охоте на животных.