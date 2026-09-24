Зеленский прокомментировал возможность встречи с Трампом и Путиным на саммите G20

Президент Владимир Зеленский считает, что саммит "Группы двадцати" в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.

Об этом Зеленский заявил во время брифинга в Нью-Йорке, передает Суспильне, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что Киев поддержит такой формат встречи, если по этому поводу будет достигнута соответствующая договоренность.

Он отметил, что Украина и США уже обсуждали, может ли "Группа двадцати" стать площадкой для такого формата и готова ли Украина к встрече.

"Я считаю, что это одна из лучших возможностей, предложенных американской стороной, президентом Трампом в отношении "Группы двадцати". Я считаю, что это потенциальная возможность для проведения трехсторонней встречи с реальным результатом", – заявил Зеленский.

Украинский президент пояснил, что возможности для результативных переговоров, по его мнению, создает сам формат "Группы двадцати", поскольку на саммите, кроме европейских партнеров Украины, будут представлены Китай, Индия, государства Ближнего Востока и другие страны, часть из которых продолжает поддерживать экономические отношения с Россией.

"Это, на мой взгляд, такая атмосфера, в которой возможен результат. Безусловно, Украина будет поддерживать, если будет такой формат и будет соответствующая договоренность", – добавил он.

Отметим, накануне государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что глава РФ Владимир Путин посетит саммит лидеров "Большой двадцатки", который состоится в Майами в декабре этого года.

По данным Bloomberg, Путин, вероятно, пропустит саммит "Большой двадцатки" в США с участием президента Дональда Трампа.

Недавно стало известно, что Владимир Путин отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры о завершении войны в рамках саммита G20 в Соединенных Штатах.

Сам Трамп заявлял, чтоне знает, согласится ли Путин на трехстороннюю встречу с Зеленским в Майами.