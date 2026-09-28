Какие шаги в сфере управления госкомпаниями должен сделать Киев для выполнения требований ЕС

Обновленный в июле прошлого года план по программе Ukraine Facility дает Украине возможность получить в 2026 году дополнительные 8,35 млрд евро бюджетного финансирования.

Однако наряду с этим были обновлены и требования ЕС: часть из них напрямую касается корпоративного управления госкомпаниями. Речь идет об автономии наблюдательных советов, внутреннем контроле, управлении рисками и оценке качества корпоративного управления.

О том, с каким результатом Украина подошла к новому этапу этой реформы, читайте в статье исполнительного директора аналитического центра EU-LEAP Валерии Гриценко Управление госкомпаниями: какие индикаторы ЕС выполнила Украина и что ещё нужно сделать. Далее – краткое изложение статьи.

Еврокомиссия признала выполненным шаг, касающийся политики государственной собственности и обновления триажа госпредприятий.

Триаж – это своего рода сортировка предприятий на те, которые должны остаться в государственной собственности, быть переданы в концессию, приватизированы или ликвидированы.

Такая оценка Брюсселя основана непосредственно на критериях Организации экономического сотрудничества и развития (ОЕСР), поскольку внедрение её стандартов корпоративного управления является одним из ключевых требований ЕС к Украине.

Согласно отчету ОЕСР, триаж охватил 2 297 предприятий: 360 из них должны остаться в государственной собственности, еще 202 – оставаться государственными на период военного положения, 1 697 определены для приватизации или ликвидации, 38 – для реорганизации или разделения деятельности.

Но определение состава государственного портфеля – лишь первая часть функции собственника. Вторая начинается с того, как государство управляет компаниями, которые решило оставить в своей собственности: какие цели перед ними ставит, как эти цели воплощаются в стратегии и финансовые планы и как затем оценивается результат.

Именно здесь ОЕСР фиксирует заметные пробелы.

В июле 2026 года правительство обновило систему мониторинга управления государственной собственностью. Субъекты управления должны ежеквартально отслеживать утверждение писем ожиданий, финансовых, стратегических и инвестиционных планов, а Минэкономики – обобщать эти данные для Кабмина.

Теперь ключевая задача – объединить эти элементы в полноценный управленческий цикл: государство определяет, зачем владеет конкретным активом и чего от него ожидает, далее эти ожидания воплощаются в стратегию, финансовый и инвестиционный планы, затем – менеджмент реализует их, а собственник и наблюдательный совет оценивают достигнутый результат.

Еще один показатель программы Ukraine Facility – как минимум 15 ключевых госкомпаний должны сформировать наблюдательные советы, в которых большинство членов будут независимыми. В конце 2025 – начале 2026 годов правительство обновило процедуры отбора членов наблюдательных советов. Новые правила уже применяются.

Крайний срок выполнения этого показателя наступил во втором квартале 2026 года, но на сегодняшний день Еврокомиссия еще не обнародовала оценку, подтверждающую достижение именно показателя 15.

К концу третьего квартала 2026 года Украина должна преобразовать не менее 15 ключевых государственных предприятий в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью. В перечень, кстати, вошли компании, которые уже имели корпоративную форму (Укргидроэнерго, Укрпочта, Укрэнерго).

К концу 2026 года Украина должна приблизить операционную автономию и внутренние механизмы контроля госкомпаний к стандартам ОЕСР.

Украина затягивает с обновлением законодательства, которое разделяет учет денежных средств для недопущения перекрестного субсидирования – когда прибылью от бизнеса просто тайно покрывают убытки от низких тарифов. Из-за такой запутанной бухгалтерии невозможно четко увидеть, сколько на самом деле стоит государству поддержание дешевых тарифов, какую именно компенсацию компании должны получать из бюджета и не покрываются ли деньгами налогоплательщиков обычные убытки или неэффективное управление.

Программа Ukraine Facility требовала, чтобы к концу 2025 года в Украине вступил в силу соответствующий закон. Однако по состоянию на август 2026 года эта задача выполнена лишь частично. В ОЕСР отмечают, что в Украине до сих пор отсутствует системное обязательство разделять счета для коммерческой и некоммерческой деятельности.

Подробнее – в материале Валерии Гриценко Управление госкомпаниями: какие индикаторы ЕС выполнила Украина и что ещё нужно сделать.