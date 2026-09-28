В Польше произошел взрыв газа в многоквартирном доме: один пострадавший

В селе Глембовице, расположенном в Нижнесилезском воеводстве Польши, произошел мощный взрыв газа в многоквартирном доме; известно об одном пострадавшем.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Полиция сообщила, что инцидент произошел утром 26 сентября. На место происшествия немедленно были направлены полицейские и другие службы экстренной помощи.

В результате взрыва один человек получил ранения. Из-за тяжести состояния его пришлось доставить в больницу вертолётом службы воздушной скорой помощи. Жильцов дома эвакуировали.

Фото: RMF24

Сообщалось, что число погибших в результате произошедшего в субботу мощного взрыва, приведшего к обрушению двухэтажного здания в центре Афин, возросло до шести.

В мае в немецком городе Гёрлиц у границы с Польшей из-за вероятного взрыва газа в доме с туристическими апартаментами погибли трое человек. В результате взрыва, причиной которого, вероятно, стал газ, обрушились несколько этажей здания конца XIX – начала XX века вблизи железнодорожного вокзала Гёрлица.