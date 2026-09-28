В Швеции возникли трудности с формированием правительства

Лидер шведских социал-демократов Магдалена Андерссон, чей левоцентристский блок получил незначительное преимущество на парламентских выборах, заявила, что в настоящее время нет возможности сформировать новое правительство.

Об этом она заявила в понедельник, 28 сентября, цитирует SVT, пишет "Европейская правда".

Это заявление прозвучало после того, как "Левые" вечером 27 сентября объявили, что поддержат Андреаса Норлена от "Умеренных" на посту спикера Риксдага; его кандидатуру также поддержали "Христианские демократы", "Либералы" и "Шведские демократы". Социал-демократы пока не выдвинули своего кандидата.

"Я, конечно, серьезно отношусь к заявлению Левой партии. Учитывая это и переговоры, которые я провела, могу в целом констатировать, что в настоящее время нет возможности сформировать новое правительство", – сказала она.

По её словам, сейчас "целесообразно, чтобы та коалиция, которая достигла согласия по избранию спикера, продолжила работу и попыталась прийти к соглашению также в вопросе формирования правительства".

"Я исхожу из того, что задачу по проведению предварительных переговоров следует поручить одной из этих партий", – добавила она.

Как сообщалось, по результатам парламентских выборов в Швеции 13 сентября четыре левоцентристские партии добились минимального большинства – 176 из 349 мест.

Лидеру шведских социал-демократов Магдалене Андерссон было предложено возглавить переговоры о формировании нового правительства.

Читайте больше по теме: Победа левых в Швеции. Что показали выборы у друзей Украины и будет ли там правительство социалистов.