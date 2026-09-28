Греция совместно с Францией рассматривает вариант "незначительной перепланировки" маршрута кабеля Great Sea Interconnector на Кипр таким образом, чтобы он не проходил через территории, которые Турция считает своим континентальным шельфом.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Kathimerini, передает "Европейская правда".

Проект Great Sea Interconnector, подводного кабеля, призванного соединить электросети Греции и Кипра с последующим расширением до Израиля, – уже вызвал возмущение Турции. В Анкаре настаивают, что любые работы в той части Средиземного моря, которую она считает своим континентальным шельфом, должны быть согласованы с турецкой стороной.

По информации осведомлённых источников, страна чётко дала понять, что не считает достаточным простое уведомление и хочет иметь право давать разрешение на реализацию проекта.

По словам источников, Греция и Франция, чьи компании являются акционерами проекта, пришли к выводу, что может потребоваться перепланировка маршрута кабеля, чтобы он не проходил через территории так называемого национального морского парка Фетхие-Каш, о создании которого Турция объявила 15 августа.

Цель состоит в том, чтобы не дать Анкаре поводов претендовать на право ввести полный запрет на деятельность в этом районе.

Этот шаг не будет означать косвенного признания турецкой юрисдикции, отмечают источники, а скорее снижение риска.

Ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что такие мероприятия, как прокладка кабелей или трубопроводов и проведение научных исследований на участках, которые Турция считает своим континентальным шельфом, должны заранее согласовываться с Анкарой.

В сентябре Греция выступила с демаршем в адрес Турции в связи с созданием ею национальных морских парков в Средиземном и Эгейском морях, которые, по утверждению Афин, распространяются на районы за пределами турецкой юрисдикции и в пределах греческого континентального шельфа.

Греция и Турция не достигли согласия относительно границ своих континентальных шельфов и исключительных экономических зон на значительной части Эгейского моря и Восточного Средиземноморья, несмотря на декларацию о нормализации отношений от декабря 2023 года.