Польша до 9 декабря ограничит воздушное движение на востоке, чтобы облегчить работу ПВО

С 10 сентября по 9 декабря 2026 года восточная часть Польши войдёт во временную зону ограниченного воздушного движения EP R134.

Об этом говорится в сообщении в X Оперативного командования вооружённых сил Польши, передаёт "Европейская правда".

Зона будет охватывать пространство от поверхности земли до уровня полёта FL95, то есть высоты около 3 км. Это важное уточнение, поскольку пассажирские самолёты совершают рейсы на значительно больших высотах.

"Таким образом, (зона) не касается пассажирских самолетов, летающих на больших высотах", – сообщило Оперативное командование ВС.

Командование поясняет, что эти ограничения призваны обеспечить более эффективное функционирование военной системы противовоздушной обороны на востоке Польши.

"Вводимые меры призваны обеспечить всем элементам системы противовоздушной обороны Республики Польша надлежащую свободу действий и возможность эффективно реагировать на потенциальные угрозы, одновременно минимизируя влияние этих мер на гражданскую авиацию и других пользователей воздушного пространства", – подчеркивает командование.

Польские военные также опубликовали карту, на которой обозначена территория, на которую распространяются ограничения.

Зона действия ограничений

Наиболее строгие ограничения будут действовать в ночное время, то есть от захода до восхода солнца. В это время в зоне EP R134 будет введен полный запрет на выполнение полётов.

Исключением будут военные летательные аппараты, а также взлеты и посадки с аэропорта Депултиче-Кролевске (EPCD) в районе Хелма, при условии, что эти операции будут предварительно согласованы. В ночные часы воздушное пространство в пределах зоны будет иметь статус неклассифицированного.

Стоит напомнить, что 30 июля в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101, изготовленная во втором квартале 2026 года на одном из заводов в Московской области.

Опрос показал, что почти 38% поляков недовольны тем, как польские власти отреагировали на инцидент.