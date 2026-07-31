В Польше упала ракета Х-101, произведенная во втором квартале 2026 года в Московской области

Следователи в Польше установили место и время производства российской ракеты Х-101, которая 30 июля разбилась в Люблинском воеводстве.

Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры в Люблине, прокурор Марчин Козак, его цитирует Polsat News.

Козак сообщил, что с утра пятницы продолжается осмотр и каталогизация изъятых обломков ракеты, которая в четверг утром упала в селе Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве. В этих мероприятиях также принимает участие специалист из Украины.

"Эти предварительные мероприятия по осмотру остатков, обнаруженных на месте происшествия, позволили нам уже сделать категорические выводы о том, с каким объектом мы имели дело", – сказал прокурор.

Как он сообщил, было подтверждено, что это была российская крылатая ракета Х-101, изготовленная во втором квартале 2026 года на одном из заводов в Московской области.

Следующим этапом расследования станут допросы свидетелей и изъятие всех записей, которые могут помочь восстановить траекторию полета ракеты.

Пресс-секретарь также сообщил, что в пятницу будет официально начато расследование по факту создания угрозы авиакатастрофы, которая могла представлять опасность для жизни и здоровья многих людей или имущества значительного размера. Расследование также будет касаться нарушения польского воздушного пространства без необходимого разрешения.

За создание угрозы катастрофы в воздушном движении предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Пресс-секретарь прокуратуры в то же время признал, что предъявление кому-либо обвинений может оказаться сложным из-за ограниченного сотрудничества с властями России.

"Однако это не освобождает нас от обязанности собрать доказательственный материал и начать расследование. Мы выполняем свои обязанности, а что касается его результата, то пока рано делать выводы", – подчеркнул он.

Напомним, польский премьер Дональд Туск, комментируя падение ракеты РФ в Люблинском воеводстве, отметил, что нет оснований полагать, что именно Польша была её целью.

Президент Польши Кароль Навроцкий ожидает от правительства подробного отчёта об инциденте с российской ракетой и не будет созывать заседание Совета национальной безопасности.