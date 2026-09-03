Верховная Рада первой в мире признала преступлением советские репрессии против венгров после войны

Верховная Рада Украины единогласно поддержала заявление с осуждением преступлений советской военной администрации на Закарпатье в 1944–1946 годах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

3 сентября Верховная Рада единогласно 261 голосом "за" приняла заявление о признании и осуждении преступлений советской военной администрации на Закарпатье в 1944–1946 годах.

В заявлении напоминают, что осенью 1944 года, после отступления венгерских и немецких войск, Закарпатье оказалось под контролем советской военной администрации. Тогда НКВД и СМЕРШ начали массовые задержания гражданских мужчин в возрасте от 18 до 50 лет под предлогом "мобилизации" в так называемые трудовые лагеря. Тысячи мирных жителей Закарпатья без судебных решений были депортированы в ГУЛАГ.

Отмечается, что Украина как демократическое государство, признающее верховенство права и осуждающее любые проявления тоталитаризма, считает своим моральным долгом:

− официально признать факт массовых репрессий советской военной администрации против гражданского населения Закарпатья в 1944–1946 годах, в частности, официально признать факт массовых репрессий советской военной администрации против гражданского населения венгерской национальности, так называемый "маленький робот" (от искаженного "маленькая работа", которым советские военные объясняли причину депортации – Ред.), и немецкой национальности Закарпатья в 1944–1946 годах в качестве преступлений, совершенных коммунистическим тоталитарным режимом;

− осудить практику принудительных депортаций, внесудебных казней и преследований по национальному, религиозному и социальному признакам, совершенных органами и сотрудниками НКВД и СМЕРШ на территории Закарпатья;

− почтить память жертв советских репрессий на Закарпатье путем установки памятных знаков, проведения научных исследований и образовательных программ;

− содействовать обнародованию архивных материалов, связанных с событиями 1944–1946 годов, для восстановления исторической правды;

− поддержать научно-исследовательскую работу по документированию преступлений коммунистического тоталитарного режима на Закарпатье и в других регионах Украины;

− обеспечить включение этих исторических событий в образовательные программы с целью формирования объективного понимания тоталитарного прошлого и предотвращения повторения подобных преступлений в будущем;

− подчеркнуть, что РФ, продолжающая осуществлять вооруженную агрессию против Украины, совершает на временно оккупированной территории Украины преступления, аналогичные преступлениям коммунистического тоталитарного режима, в частности масштабные репрессии против мирного населения.

"Верховная Рада Украины призывает международное сообщество, научные учреждения и архивы демократических государств к сотрудничеству в деле восстановления исторической правды о преступлениях советского тоталитаризма, совершенных на территории Закарпатья и других регионов Украины", – добавляется в заявлении.

Напомним, в Литве предлагают изменить порядок доступа к архивам КГБ.

В Чехии суд отклонил иск с требованием восстановить разрушенный вандалами советский памятник.