СМИ: один из подозреваемых в инциденте на авиабазе в Великобритании сам связался с полицией

Предполагаемый теракт на военной базе "Фэйрфорд" в Великобритании был сорван, когда один из подозреваемых позвонил в полицию.

Об этом стало известно газете Times, пишет "Европейская правда".

По данным источников, один из пяти подозреваемых позвонил по номеру 999 (номер экстренных служб в Великобритании) утром в воскресенье, ещё до того, как группу арестовали по подозрению в хранении взрывчатых веществ и террористических преступлениях вблизи базы в Фэйрфорде.

Как стало известно Times, полицейское расследование сосредоточено на том, действовали ли члены группы в качестве агентов Ирана. Рассматриваются все версии: было ли это наблюдение, "репетиция" для проверки безопасности или выходка, чтобы послать сигнал британскому правительству.

Также расследуются мотивы подозреваемого, позвонившего в полицию: испугался ли он или это было частью плана.

Группа британских граждан, всем из которых около 25 лет и которые проживают в Лондоне, была отпущена под залог в понедельник.

Тот факт, что один из мужчин сам позвонил в полицию, еще больше усиливает интригу вокруг этого инцидента.

Опасения относительно неизбежного террористического нападения уменьшились, когда эксперты обнаружили в трёх фургонах, которыми управляли мужчины, топливо, а не взрывчатку.

К тому моменту база уже находилась в состоянии повышенной боевой готовности с усиленными барьерами и патрулями из-за отдельных разведывательных данных, указывавших на серьёзную угрозу. Иранский режим, отрицающий свою причастность к инциденту, выступил с угрозами в адрес базы в июле, поскольку "Фэйрфорд" является перевалочным пунктом для ударов США на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что задержанные по делу о возможной подготовке теракта на авиабазе "Фейрфорд" в Великобритании длительное время находились под наблюдением и, по его словам, "планировали нанести большой ущерб" авиабазе, которую использовали войска США.

Во вторник он вновь раскритиковал решение Великобритании отпустить подозреваемых под залог.

"Меня просто разочаровывает, что они задержали террористов. Как можно выпустить террориста под залог? Это были серьёзные люди, действительно плохие люди, и им не следовало этого делать", – сказал Трамп.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что к инциденту на базе "Фэйрфорд" в Великобритании, где дислоцируются Военно-воздушные силы США, причастен "иностранный субъект", и что по этому поводу появится еще много новостей.