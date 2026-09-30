Польша подняла авиацию в связи с нападением РФ на территорию Украины
Новости — Среда, 30 сентября 2026, 08:10 —
Утром 30 сентября Польша задействовала свою авиацию для наблюдения за воздушным пространством страны в связи с нападением России на украинские регионы.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооружённых сил Польши в социальной сети X, передаёт "Европейская правда".
Помимо авиации, Польша также мобилизовала наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.
"Эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту польского воздушного пространства, в частности в регионах, граничащих с зонами угрозы", – подчеркнули в Оперативном командовании ВС Польши.
ОБНОВЛЕНО В 08:27. Польское агентство по аэронавигационному обслуживанию сообщило о том, что аэропорты в Люблине и Жешуве приостановили работу.
Ранее польский премьер-министр Дональд Туск предупредил об очень сложных неделях и месяцах, "связанных с чрезвычайно агрессивной позицией России в отношении Украины".
Напомним, в понедельник, 28 сентября, удар с помощью дронов со стороны России повредил здание КПП "Ягодин" на границе с Польшей. Это уже не первая российская атака на пограничную инфраструктуру на границе с Польшей.