Польша подняла авиацию в связи с нападением РФ на территорию Украины

Утром 30 сентября Польша задействовала свою авиацию для наблюдения за воздушным пространством страны в связи с нападением России на украинские регионы.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооружённых сил Польши в социальной сети X, передаёт "Европейская правда".

Помимо авиации, Польша также мобилизовала наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

"Эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту польского воздушного пространства, в частности в регионах, граничащих с зонами угрозы", – подчеркнули в Оперативном командовании ВС Польши.

ОБНОВЛЕНО В 08:27. Польское агентство по аэронавигационному обслуживанию сообщило о том, что аэропорты в Люблине и Жешуве приостановили работу.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск предупредил об очень сложных неделях и месяцах, "связанных с чрезвычайно агрессивной позицией России в отношении Украины".

Напомним, в понедельник, 28 сентября, удар с помощью дронов со стороны России повредил здание КПП "Ягодин" на границе с Польшей. Это уже не первая российская атака на пограничную инфраструктуру на границе с Польшей.