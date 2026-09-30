Румыния в очередной раз подняла истребители из-за воздушной цели у границы

В ночь с 29 на 30 сентября Министерство обороны Румынии зафиксировало воздушную цель, которая двигалась из Одесской области; в воздух была поднята авиация союзников.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии, пишет "Европейская правда".

В ночь на среду система радиолокационного наблюдения румынского Минобороны зафиксировала воздушную цель, которая двигалась к востоку от Измаила вблизи речной границы с Румынией.

Два самолета F-18 Воздушно-космических сил Испании, находившиеся на боевом дежурстве в составе усиленной воздушной полиции, поднялись в воздух для мониторинга ситуации.

Военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о введении мер оповещения населения на севере приграничного уезда Тулча. Уведомление о тревоге было отправлено в 00:35.

Как отметили в ведомстве, вторжений в воздушное пространство Румынии выявлено не было.

Воздушная тревога была отменена в 00:10.

Румыния уже несколько дней подряд поднимает истребители из-за беспилотников на границе с Украиной.

В ночь на 29 сентября Румыния зафиксировала воздушную цель вблизи своего воздушного пространства и подняла истребители для мониторинга ситуации. Тогда о вторжении в воздушное пространство Румынии не сообщалось. Однако утром 29 сентября Министерство обороны страны получило сообщение об обнаружении обломков объекта, которые упали в уезде Брейла.

Вечером 27 сентября система радиолокационного наблюдения Министерства обороны Румынии обнаружила воздушную цель, которая на короткое время вошла в воздушное пространство с территории Украины; в воздух были подняты истребители F-16 румынских ВВС.

Также сообщалось, что вечером 26 сентября молдавские пограничники обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата за пределами села Волинтири, расположенного в Штефан-Водском районе.