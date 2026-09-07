Источник: Путин будет готов к новым переговорам с Украиной после 20 сентября



Хозяин Кремля Владимир Путин будет готов к новому старту переговорного процесса о мире в Украине после завершения парламентских выборов в России 18-20 сентября.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе сообщил источник в Елисейском дворце со ссылкой на результаты дискуссии в Киеве в формате США-Украина-Е3, которая состоялась 6 сентября.



У Макрона говорят, что Путин может вернуться за стол мирных переговоров после 20 сентября, когда завершатся парламентские выборы в РФ.



По словам собеседника "Европейской правды", американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после визита в Москву и встречи с Путиным 5 сентября, во время встречи в Киеве 6 сентября передали переговорщикам из Украины и советникам по безопасности из Франции, Германии и Британии (государства Е3) новую позицию президента России относительно возможности переговоров.



Он подчеркнул, что главный, по его мнению, месседж американцев для Украины и представителей Е3 заключается в том, что после выборов в Государственную думу России (18-10 сентября – "ЕП") появится новая готовность Кремля вести переговоры, и что уже сейчас необходимо начинать готовиться к старту таких переговоров.



Причем во Франции рассчитывают, что в переговорах, которые будут вестись в формате Украина-США-Россия, определенным образом будут привлечены и государства Е3. Более того, у Макрона напомнили, что французы в формате Е3 уже приобщались к разработке ряда документов, которые США использовали во время переговоров с Россией, и готовы это делать и впредь.



Также собеседник "ЕвроПравды" констатировал, что США поддерживают концепцию государств Европы относительно продолжения санкционного давления на Россию.



Как сообщала "Европейская правда", национальные советники по вопросам безопасности из Франции, Германии и Британии – Эммануэль Бонн, Гюнтер Зауттер и Джонатан Пауэлл – после переговоров в Киеве со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером договорились в течение следующих недель, вместе с украинскими коллегами, готовить условия, с которыми они будут выходить на дальнейшие переговоры с Россией.



Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский после встречи со спецпредставителями своего американского визави Дональда Трампа заявил о подготовке следующих встреч и соответствующей коммуникации.



По словам Зеленского, во время переговоров в Киеве было предложено несколько новых идей относительно дальнейшего переговорного процесса и договорились в ближайшее время повторить встречу в формате Украина-США-Европа.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве