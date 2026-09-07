Джерело: Путін буде готовий до нових перемовин з Україною після 20 вересня

Хазяїн Кремля Владімір Путін буде готовий до нового старту перемовного процесу про мир в Україні після завершення парламентських виборів у Росії 18-20 вересня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомило джерело в Єлисейському палаці, з посиланням на результати дискусії у Києві у форматі США-Україна-Е3, яка відбулася 6 вересня.

У Макрона кажуть, що Путін може повернутися за стіл мирних перемовин після 20 вересня, коли завершаться парламентські вибори в РФ.

За словами співрозмовника "Європейської правди", американські перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер після візиту в Москву та зустрічі з Путіним 5 вересня, під час зустрічі у Києві 6 вересня переказали перемовникам з України та безпековим радникам з Франції, Німеччини та Британії (держави Е3) нову позицію президента Росії щодо можливості перемовин.

Він підкреслив, що головний, на його думку, меседж американців для України та представників Е3 полягає в тому, що після виборів у Державну думу Росії зʼявиться нова готовність Кремля вести переговори, і що вже зараз необхідно починати готуватися до старту таких переговорів.

Причому у Франції розраховують, що у перемовинах, які будуть вестися у форматі Україна-США-Росія, певним чином будуть залучені і держави Е3. Більш того, у Макрона нагадали, що французи у форматі Е3 вже долучалися до розробки ряду документів, які США використовували під час перемовин з Росією, і готові це робити й надалі.

Також співрозмовник "ЄвроПравди" констатував, що США підтримують концепцію держав Європи щодо продовження санкційного тиску на Росію.

Як повідомляла "Європейська правда", національні радники з питань безпеки з Франції, Німеччини та Британії – Емманюель Бонн, Гюнтер Зауттер і Джонатан Пауелл – після перемовин в Києві зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером домовилися протягом наступних тижнів, разом з українськими колегами, готувати умови, з якими вони будуть виходити на подальші переговори з Росією.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський після зустрічі зі спецпредставниками свого американського візаві Дональда Трампа заявив про підготовку наступних зустрічей і відповідної комунікації.

За словами Зеленського, під час переговорів у Києві було запропоновано кілька нових ідей щодо подальшого переговорного процесу та домовились найближчим часом повторити зустріч у форматі Україна-США-Європа.

Детальніше про це читайте в статті "Європейської правди": Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві