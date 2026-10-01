Как потомки и родственники иммигрантов раздувают антимигрантские настроения на Западе

Возмутительное поведение современных правых популистов стало успешной предвыборной стратегией.

Политическая тактика ультраправых на Западе сводится к тому, чтобы вести себя настолько возмутительно, лживо или аморально, что ошеломленные оппоненты просто не успевают вовремя сформулировать ответ.

Автор Project Syndicate Славомир Сераковский обращает внимание на лицемерие правых популистов. Те, кто громче всех кричит о проблеме мигрантов на Западе, сами либо являются потомками иммигрантов, либо находятся в отношениях с иммигрантами.

Примеры и объяснения – в его колонке Тени забытых предков. Как Вайдель, Трамп и другие борются с иностранцами, несмотря на собственную историю. Далее – краткое изложение статьи.

Автор колонки сначала приводит пример Германии, где продолжают расти рейтинги ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

В прошлом месяце ультраправая и антимигрантская партия "АдГ" набрала 43,8 % голосов в земле Саксония-Анхальт. По словам Славомира Сераковского, иностранные граждане составляют там лишь 7,9 % населения.

"АдГ" не хватило всего трех мест до абсолютного большинства в местном парламенте – ландтаге. Поэтому ей нужно заручиться поддержкой другой антимигрантской партии – Альянса Сары Вагенкнехт. Её возглавляет женщина, чей отец родом из Ирана.

Всего за две недели "АдГ" вновь вышла на первое место – на этот раз на выборах в земле Мекленбург-Передняя Померания, экономика которой в значительной степени держится на труде около 50 тысяч человек с миграционным прошлым.

"Почувствовав, что соперник ослаб, лидер "АдГ" Алиса Вайдель призвала провести общенациональные выборы "до Рождества". Сама же она, по всей видимости, уже вернулась домой – в Швейцарию. Там её ждали жена, уроженка Шри-Ланки, и двое сыновей", – подчеркивает автор статьи в Project Syndicate.

А ещё он приводит пример польских националистов. Те, кто громче всех выступает против Германии, нередко имеют фамилии немецкого происхождения – например, Славомир Менцен из "Конфедерации" или Гжегож Браун из "Конфедерации польской короны".

"Кроме того, многие лидеры антимигрантских партий Европы сами являются иммигрантами или их детьми. Чешский националист Томио Окамура родился в Токио", – пишет автор колонки.

Он напоминает, что нидерландский националист Герт Вилдерс ведёт свою родословную по материнской линии из Индонезии и женат на венгерке, а в Великобритании Зия Юсуф, отвечающий за иммиграционную политику правопопулистской партии Reform UK, является сыном мусульманских иммигрантов из Шри-Ланки.

Подобная ситуация, по его словам, наблюдается и во Франции, и в Соединенных Штатах.

Например, нельзя не упомянуть Стивена Миллера – архитектора массовых депортационных рейдов президента США Дональда Трампа. Дядя Миллера в свое время опубликовал статью, в которой отметил, что политика его племянника, скорее всего, не позволила бы въехать в страну даже его собственному деду.

А судья Верховного суда США Эми Кони Барретт поддержала судебные решения, позволяющие депортировать тысячи гаитян – несмотря на то, что сама усыновила двух детей с этого острова.

"Тем, кто голосует за политику, ставящую интересы коренного населения выше интересов иммигрантов, стоит хорошо подумать", – резюмирует автор.

Подробнее – в колонке Славомира Сераковского Тени забытых предков. Как Вайдель, Трамп и другие борются с иностранцами, несмотря на собственную историю.