Как обновление политики ЕС по расширению может ударить по аграриям Украины и что делать

"Расширение укрепляет Европу". С этой короткой, но пафосной фразы начинается стратегическая коммуникация Европейской комиссии "Подготовка к расширенному Союзу", представленная 6 октября еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.

Еврокомиссия пытается продемонстрировать правительствам и обществу государств-членов, что старые правила и процедуры расширения больше не выгодны для самого ЕС и пришло время как можно реже прибегать к принципу единогласия при принятии решений о приеме новых членов.

О том, ценой каких уступок страны-члены ЕС могут согласиться на такие изменения и будут ли эти уступки приемлемыми для стран-кандидатов, прежде всего для Украины, читайте в колонке старшего директора международного GR-отдела компании KREAB в Брюсселе Назара Бобицкого Агросектор заплатит за всех: какие последствия будут иметь новые подходы ЕС к вступлению Украины. Далее – краткое изложение статьи.

Автор колонки обращает внимание на то, что Еврокомиссия предложила четыре блока изменений.

Усиленная постепенная интеграция (Reinforced Gradual Integration) – страны-кандидаты (и в частности Украина) вовлекаются в отдельные политики, рынки и программы ЕС еще до официального вступления в члены при условии выполнения необходимых критериев.

Реформа системы принятия решений и голосования квалифицированным большинством (QMV) – творческий, но легитимный подход к принятию решений квалифицированным большинством без изменения учредительных договоров ЕС (ДЕС).

Процесс расширения становится двусторонним – впервые в истории расширения ЕС предвступительные переговоры могут действительно приобрести черты диалога – вместо того, чтобы быть лишь монологом одной из сторон.

Новые и усиленные защитные механизмы (Safeguard Clauses) – механизмы, которые позволят государствам-членам передать на "аутсорс" контроль и противодействие демократическому регрессу или нарушениям верховенства права в новых странах-членах после их вступления, нарушениям единых правил игры на общем рынке ЕС из-за неполного внедрения секторального законодательства ЕС.

Подробнее об этом блоке и предохранительных механизмах – в полной версии колонки.

"Именно тема предохранительных механизмов, в частности экономических, уже сейчас вызывает беспокойство среди украинского бизнеса", – подчеркивает Назар Бобицкий.

По его словам, особенно обеспокоены украинские аграрии, наученные горьким опытом до сих пор действующих односторонних национальных запретов на импорт сельскохозяйственной продукции в соседних государствах-членах, де-факто блокирования транзита через их территорию и откровенной эксплуатации украинской аграрной темы во внутриполитической борьбе.

В частности, как подчеркивает Украинский клуб аграрного бизнеса в своём заявлении по поводу сообщения Еврокомиссии, экономический предохранитель создаёт для украинских агропроизводителей фундаментальное противоречие: от них будут ожидать полной адаптации к стандартам ЕС, что потребует миллиардных инвестиций в производственные мощности, технологии и аграрные практики, при этом не предоставляя им четкой перспективы полноценного участия в едином рынке ЕС.

"Для украинского аграрного сектора адаптация к требованиям ЕС является точкой невозврата. После перехода на европейские стандарты возвращение к прежней модели производства будет практически невозможно, тогда как конкурентоспособность украинской продукции на традиционных рынках третьих стран снизится", – считает старший директор международного GR-отдела компании KREAB в Брюсселе.

Он подчеркивает, что невозможно требовать от Украины полной стоимости европейской интеграции, одновременно ограничивая доступ к её экономическим преимуществам.

Оказывается, как отмечает Назар Бобицкий, европейский бизнес сам не соответствует одному из ключевых Копенгагенских критериев членства – "способности выдерживать конкурентное давление и рыночные силы внутри Европейского Союза".

Автор колонки подчеркивает, что предательства пока не произошло. По его словам, нынешние предложения Еврокомиссии следует также рассматривать как приглашение Украины к непростому и откровенному диалогу.

Подробнее – в колонке Назара Бобицкого Агросектор заплатит за всех: какие последствия будут иметь новые подходы ЕС к вступлению Украины.