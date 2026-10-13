Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что последний поворот президента США Дональда Трампа в сторону России является следствием сильного внутриполитического давления.

Заявление министра приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

На конференции работодателей в Берлине Писториус сказал, что Трамп оказался "прижатым к стене" накануне промежуточных выборов в Конгресс, до которых осталось всего несколько недель.

"История показывает, что когда лидеры оказываются под давлением внутри страны, они ищут выход во внешней политике", – отметил министр, добавив, что, по его мнению, шаг Трампа будет иметь обратный эффект.

Комментарии Писториуса прозвучали после того, как в пятницу Трамп объявил о заключении соглашения о поставках сотен тысяч тонн дизельного топлива из России по итогам беседы с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Этот шаг вызвал резкую критику со стороны европейских союзников и внутри США, равно как и призыв Трампа к назначению нового президента Украины вместо Владимира Зеленского.