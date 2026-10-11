Трамп после критики Зеленского заявил, что Украине "пора выбрать нового лидера"

Президент США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании завершить войну, заявив, что Украине "пора выбрать нового лидера".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал в комментарии журналистам возле Белого дома в субботу.

После публичного объявления соглашения о поставках дизельного топлива из России Трамп обвинил украинского президента в игнорировании указаний не нападать на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что Зеленский "мог бы уже много раз положить конец этой войне", однако "решил этого не делать".

"Если бы я был президентом, если бы выборы не были сфальсифицированы, я бы стал президентом, и эта война никогда бы не началась. Он мог бы её урегулировать много раз, но решил этого не делать. Мы говорили: "С Россией ты можешь делать что угодно. Только не наноси удары по нефтеперерабатывающим заводам, потому что это вызовет глобальную проблему", – сказал Трамп журналистам.

Он утверждал, что атаками на российские НПЗ украинский президент "хочет создать проблемы для всего мира", в том числе и для американских фермеров.

"И мы сказали ему: „Делай, что хочешь, но не трогай дизельное топливо, потому что это большая проблема, большой дефицит". А что он делает? Он идет и наносит удар по дизельному топливу. Он может делать что угодно, но этого делать нельзя, потому что у нас глобальная проблема", – продолжил он.

На следующий вопрос о том, какое послание американский президент имеет для украинцев, которые ежедневно страдают от российских атак, Трамп посоветовал им избрать нового президента, обвинив Зеленского в неспособности заключать соглашения.

"Я предлагаю, чтобы они избрали нового лидера, способного заключить соглашение, ведь он мог бы заключить много соглашений, но по каким-то причинам никогда этого не делает", – заявил президент США.

Трамп добавил, что российско-украинская война началась из-за некомпетентности и что она не произошла бы, если бы он был президентом США.

"Вы бы уже не потеряли 30 % своей страны. Вы потеряли 30 % своей страны, и погибло более миллиона человек. В этих двух странах в общей сложности погибло более двух миллионов человек. Это война, которая никогда не должна была начаться. И я считаю, что пришло время Украине избрать нового президента", – сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".

Зеленский также считает, что США использовали встречу с украинскими переговорщиками в Майами для прикрытия договоренностей с Россией по поводу дизельного топлива.