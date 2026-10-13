Міністр оборони Німеччини: дизельна угода з РФ показала безвихідь Трампа

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що останній поворот президента США Дональда Трампа у бік Росії є наслідком сильного внутрішньополітичного тиску.

Заяву міністра наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

На конференції роботодавців у Берліні Пісторіус сказав, що Трамп опинився "притиснутим до стіни" напередодні проміжних виборів до Конгресу, до яких залишилося всього кілька тижнів.

"Історія показує, що коли лідери опиняються під тиском всередині країни, вони шукають вихід у зовнішній політиці", – зазначив міністр, додавши, що, на його думку, крок Трампа матиме зворотний ефект.

Коментарі Пісторіуса пролунали після того, як у п’ятницю Трамп оголосив про укладення угоди щодо постачання сотень тисяч тонн дизельного палива з Росії за підсумками розмови з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Цей крок викликав різку критику з боку європейських союзників та всередині США, так само як і заклик Трампа до призначення нового президента України замість Володимира Зеленського.

Більше про це – у статті: Дизель в обмін на Україну? Навіщо Трампу угода з Путіним, яка не запрацює, та чого чекати далі