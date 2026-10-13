Почему во Франции вспыхнули школьные протесты и почему властям будет непросто решить проблемы

13 октября во Франции проходит очередной масштабный общенациональный протест. И это после того, как в конце прошлой недели волнения немного пошли на спад.

Однако то, что протесты стали менее масштабными, не означает, что политическая проблема исчезла. Франция годами накапливала предпосылки для этой волны недовольства.

Страна запустила повседневное функционирование государственной системы образования, позволила усугубиться региональному неравенству – а сейчас отреагировала на ученическое движение так, будто главным вызовом стало обеспечение общественного порядка.

О кризисе во Франции – в статье журналистки Шарлотт Гийу-Клер (Франция) Революция школьников. Как системные проблемы с образованием привели к масштабным протестам во Франции. Далее – краткое изложение статьи.

Движение началось 21 сентября в школах образовательного округа Кретей, в его более бедных восточных пригородах. Первые жалобы касались обычной школьной жизни, в которой не хватало даже самого необходимого.

У учеников из Обервилье не было учителя французского языка, когда они готовились к важному экзамену. В Севране школьники показывали фотографии повреждённых стульев, дыр в потолках, плесени, протекающих крыш и сломанных туалетов.

Некоторые классные комнаты зимой было трудно отапливать, а летом – охлаждать.

Учебный день мог длиться с раннего утра до вечера, а длительные перерывы между занятиями вынуждали учеников оставаться в школьных зданиях без надлежащего присмотра и питания.

В государственных средних школах Франции работает меньше учителей, чем в 2008 году, хотя количество учеников выросло примерно на 250 тысяч. Число случаев, когда учитель долго отсутствует без какой-либо замены, резко возросло.

Состояние школьных зданий свидетельствует о том же. Среднестатистическому французскому лицею – более 60 лет.

Кроме того, французские школы становятся опасными. Опросы свидетельствуют о широко распространенном запугивании, неповиновении и словесных оскорблениях.

Многие учителя сообщают, что ученики ставят под сомнение их авторитет или высмеивают их работу. Меньшая, но всё же значительная часть педагогов заявляет об угрозах, преследованиях или физических нападениях.

Проблемы распределены неравномерно по стране.

В то же время французская республиканская система образования провозглашает, что будущее ребенка не должно зависеть от материального положения семьи, религии или места проживания.

Правительство уже признало, что недовольство имеет под собой реальные основания.

Премьер-министр Себастьен Лекорню пообещал оперативно принять меры по замене отсутствующих учителей, состоянию школьных зданий, расписанию занятий и системе Parcoursup – платформе поступления в высшие учебные заведения.

Министры признали проблему, но признать её гораздо проще, чем реально решить.

Правительство оказалось в узком коридоре возможностей – из-за огромного государственного долга и дефицита бюджета.

Ему предстоит увеличить инвестиции в государственные услуги, которые, по мнению граждан, приходят в упадок, – и в то же время убедить кредиторов, что государственные расходы в конечном итоге удастся взять под контроль. Он должен наказывать за уничтожение имущества, не позволяя полицейским действиям затмить весь кризис. Он должен восстановить авторитет в школах, не превращая их в продолжение силовой государственной системы.

Кризис Франции – это не просто кризис молодежи. Это кризис способности государства.

Способность Франции выполнять долгосрочные обязательства в сфере европейской безопасности, в частности поддерживать Украину, частично зависит от того, сможет ли государство восстановить свой авторитет внутри страны и доверие к своей финансовой политике.

Подробнее – в материале Шарлотты Гийу-Клер (Франция) Революция школьников. Как системные проблемы с образованием привели к масштабным протестам во Франции.