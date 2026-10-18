Зеленский: США возобновили обмен разведданными с Украиной

Президент Владимир Зелегский заявил, что Соединённые Штаты возобновили предоставление Украине крайне важной разведывательной информации для защиты от российских ракетных ударов.

Об этом он сообщил в воскресенье, 18 октября, в программе NBC "Meet the Press", пишет "Европейская правда"

По словам Зеленского, разведданные были заблокированы в течение определенного времени, а затем "американская сторона разблокировала" их.

"Мы очень благодарны за это. Сейчас все работает", – сказал украинский президент.

У Зеленского уточнили, как долго они были заблокированы. По словам украинского президента, это длилось три дня.

"Мы не видели, что Россия использует баллистические ракеты. Вся информация, которую мы получали от наших спецслужб, от европейцев и других сторон – нам помогали десятки стран, но только

Соединенные Штаты располагают этой уникальной разведывательной информацией, чтобы сообщить нам, нашей стороне, когда Россия применяет баллистические ракеты", – добавил он.

Напомним, по данным издания The Washington Post, США пригрозили Украине прекратить предоставление разведданных, если украинские военные будут наносить новые удары по российским объектам энергетики.

Зеленский подтвердил 14 октября в интервью радиостанции NPR, что украинские военные получили предупреждения и угрозы относительно обмена разведданными, но эти угрозы пока не были воплощены в жизнь.

Впрочем, президент США Дональд Трамп заявил журналистам в тот же день, что обмен разведданными продолжается.

В Европейской комиссии заявили, что не видят никаких признаков того, что обмен разведывательными данными между Украиной и США прекратился.